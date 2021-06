Zulte Waregem zit niet stil: felbegeerde middenvelder brengt bezoekje aan Elindus Arena

Zulte Waregem is vast van plan zich gevoelig te versterken in het tussenseizoen. De lucratieve transfer van Gianni Bruno dikte de geldbeugel aan, maar Essevee lijkt zijn pijlen vooral te richten op transfervrije spelers.

In die optiek meldden we u al aan de interesse in aanvaller Firmin Mubele. Om het middenveld te versterken probeert de fusieclub Lasse Vigen te overtuigen. De 26-jarige Deen zit zonder club nadat zijn contract afliep bij Brondby.

Volgens Deense bronnen is Vigen de absolute topprioriteit voor Dury en co en zakte hij zelfs al af naar de Elindus Arena voor een bezoek. De centrale middenvelder was afgelopen seizoen goed voor vier doelpunten en drie assists bij de Deense club, waar hij niet altijd basisspeler was.