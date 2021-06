TRANSFEROVERZICHT 1B: Vooral Lierse Kempenzonen erg actief op transfermarkt, andere ploegen nog veel werk op de plank

Ook in 1B zullen de spelerskernen de komende weken ongetwijfeld een grote facelift ondergaan. Enige uitzondering is Lierse K., dat al heel actief was op de transfermarkt. Bekijk hier het transferoverzicht van de 1B Pro League.

KMSK Deinze In: Nathan Fuakala (Club Brugge), Djihad Bizimana (Waasland-Beveren), Denis Prychynenko (Beerschot). Uit: Mathias Schils (?), Renato Neto (?), Vic Seurynck (Dikkelvenne), Niels De Schutter (?), Gauthier Libbrecht (Mandel United). Lierse Kempenzonen In: Jordy Gillekens (OHL), Yvan Yagan (RWDM), Alexander Maes (FC Arges), Thibaut Van Acker (MVV), Joeri Poelmans (Petrolul Ploiesti), Brent Laes (OHL), Guillaume De Schryver (Westerlo), Stallone Limbome (OHL), Jens Naessens (Foggia Calcio), Hakim Abdallah (Swift Hesperange), Kenneth Schuermans (OHL), Seppe Maesen (Heist). Uit: Bob Straetman (Merelbeke), Hannes Smolders (?), Emile Samyn (Knokke), Mathieu Troonbeeckx (Heist), Toon Janssen (?), Simon Vermeiren (Lokeren-Temse), Jef Van Der Veken (Londerzeel), Ayyoub Allach (?), Jellert van Landschoot (?), Yentl Van Genechten (?), Ben Santermans (?), Simon Van Geet (?), Younes Ben Hammou (?), Raf Meukens (?), Timo Cauwenberg (?), Jamal Aabbou (einde huur), Sava Petrov (einde huur), Fessou Placca (einde huur), Hotman El Kababri (einde huur), Jo Gilis (einde huur). SK Lommel In: Jesper Tolinsson (IFK Göteborg). Uit: Gabriel Lemoine (einde huur), Anass Zaroury (Charleroi), Tomas Svedkauskas (?), Daniel Grimshaw (einde huur), Thomas Agyepong (einde huur), Aminu Mohammed (einde huur), Marlos Moreno (einde huur). Royal Excel Moeskroen In: - Uit: Hervé Koffi (einde huur), Kouadio-Yves Dabila (einde huur), Saad Agouzoul (einde huur), Robbe Quirynen (einde huur), Jean Onana (einde huur), Darly N’Landu (einde huur), Xadas (einde huur), Capita (einde huur), Nuno Da Costa (einde huur). RWDM In:- Uit: Romain Matthys (einde huur), Cédric Yambéré (?), Lucas Ribeiro Costa (einde huur), Anthony Bova (RUS Rebecq), Yvan Yagan (Lierse Kempenzonen), Lucas Walbrecq (Union Rochefortoise), Leonardo Rocha (einde huur), Thompas Ephestion (einde huur). Royal Excelsior Virton In: - Uit: - Waasland-Beveren In: - Uit: Andreas Wiegel (?), Serge Leuko (?), Djihad Bizimana (Deinze), Louis Verstraete (einde huur), Daan Heymans (Venezia), Danel Sinani (einde huur), Jeremy Cijntje (einde huur), Michael Frey (einde huur), Din Sula (?), Miguel Vieira (einde huur). KVC Westerlo: In: Wally Fofana (BK Milan FC). Uit: Berke Özer (einde huur), Maxime Biset (?), Christophe Janssens (?), Fabien Antunes (?), Ange-Freddy Plumain (einde huur), Baris Alici (einde huur), Kurt Abrahams (?), Ambroise Gboho (?), Atabay Cicek (einde huur).