Vandaag of niet: Pro League stemt over beloftenteams in 1B en Nationale

De stemming is al drie keer uitgesteld, maar vandaag komt er sowieso duidelijkheid over de integratie van beloftenteams volgend seizoen in 1B en Eerste Nationale.

Het voorstel dat nu op tafel ligt, is dat er vanaf 2022-2023 vier teams in 1B zouden komen en acht in Eerste Nationale. Daarnaast zou de formule met 18 in 1A nog één seizoen verlengd kunnen worden. Een werkgroep met Eddy Cordier (Zulte Waregem), Jan Van Winckel (Beerschot), Harm van Veldhoven (Lommel), Wim Van Hove (Westerlo), Mehdi Bayat (Charleroi) en Sven Jaecques (Antwerp) legt dit vandaag voor aan de Algemene Vergadering. Als er geen akkoord over komt, blijft alles bij het oude.