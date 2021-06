Heel veel lobbywerk en grote clubs tegen elkaar uitgespeeld: akkoord Pro League bracht weer héél veel op tafel

Na maanden gelobby en getouwtrek is er dan toch een akkoord uit de bus gekomen omtrent de verlenging van de competitie met 18 en de integratie van de belofteteams in 1B en het amateurvoetbal. De manier waarop is wel veelzeggend.

Vanaf het seizoen 2022-2023 komen er dus vier beloftenteams in 1B, vier in Eerste Nationale en zes in Tweede Nationale. Daarnaast werd de formule met 18 ploegen in 1A nog voor één seizoen verlengd - dus ook nog in het seizoen 2022-2023. Dat was de uitdrukkelijke wens van de kleine ploegen. De Waalse amateurvleugel moet daarmee nog akkoord gaan, maar normaal gezien is de deal in kannen en kruiken. Al ging daar weer een gekke dag aan vooraf. Halvering van de punten op tafel Zo hadden de G5, aangevuld met Charleroi en Antwerp (of de G7 zo u wil) onderling afgesproken tegen het plan te stemmen van de kleinere clubs. Even lag zelfs de afschaffing van de halvering van de punten op tafel om toch maar tot een vergelijk te komen - de topclubs vinden een 1A met 18 ploegen niet leefbaar. De topclubs werden uiteindelijk tegen elkaar uitgespeeld, weet Het Laatste Nieuws. En net zo werd een tweederdemeerderheid gevonden.