Het wonder Witsel? Deze twee komen dinsdag duiding geven aan de Belgische pers in Tubeke

Axel Witsel lijkt klaar te raken voor de tweede wedstrijd van de Belgian Red Devils op het EK, in en tegen Denemarken. Dat is een absoluut wonder te noemen.

Of hij al meteen zal spelen? Dat is natuurlijk nog koffiedik kijken. Maar dat hij er kan bij zijn, is echt al een wonder te noemen.

Wonder

In januari klonk het nog dat het EK totaal onmogelijk was, zelfs bij de bekendmaking van de selectie van Roberto Martinez een maandje geleden was er het nodige voorbehoud en ongeloof bij criticasters.

Maar nu lijkt hij dus wel degelijk gretig op de groepstrainingen en klaar om van belang te zijn dit EK. Lieven Maesschalck en dokter Geert Declercq komen dinsdag meer uitleg geven op een persmoment in Tubeke.