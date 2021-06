OFFICIEEL: KV Kortrijk haalt ex-doelman van Cercle Brugge en Feyenoord binnen

KV Kortrijk heeft zijn derde inkomende transfer mee. Het betreft een ervaren doelman: komend seizoen gaat Joris Delle bij KVK onder de lat staan. Deze Fransman heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Kortrijk is de tweede Belgische club waar hij aan de slag gaat.

Eerder geraakte de komst van Kevin Vandendriessche en Ante Palaversa al bekend. Nu heeft KV Kortrijk ook de transfer van Joris Delle bekendgemaakt. De 31-jarige Fransman zat zonder club. Delle tekende een contract bij Kortrijk voor twee seizoenen.

De profcarrière van Delle kwam in zijn thuisland op gang bij ploegen als Metz en Nice. In het seizoen 2013-2014 speelde hij op huurbasis bij Cercle Brugge. Na een passage bij Lens volgde een avontuur in Nederland, eerst bij NEC en later bij Feyenoord. Zijn laatste club was het Zuid-Afrikaanse Orlando Pirates. De wegen met die ploeg scheidden in oktober 2020.

Met zijn transfer naar Kortrijk heeft Delle nu dus een nieuwe uitdaging beet. In het Guldensporenstadion zal hij de concurrentie moeten aangaan met Marko Ilić.