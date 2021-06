Vier Belgen in totaal genomineerd voor Golden Boy Award: Club Brugge vertegenwoordigd door drie spelers

De genomineerden voor de Golden Boy Award zijn vrijgegeven. En wat blijkt? Club Brugge is goed vertegenwoordigd, met drie spelers van blauw-zwart op de nominatielijst. Ook Charles De Ketelaere is erbij, één van de vier genomineerde Belgen.

De Golden Boy Award is de trofee voor de beste speler onder 21 jaar op de Europese velden. Het wil toch wel wat zeggen als je op de longlist voor die prijs staat. Het is de Italiaanse krant Tuttosport dat de lijst met de genomineerden heeft vrijgegeven.

Vier Belgische youngsters staan op die lijst: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Nicolas Raskin en Yari Verschaeren. Bij De Ketelaere zijn het ongetwijfeld zijn goede prestaties in de Champions League die in het ook zijn gesprongen. Doku heeft het geschopt tot de EK-selectie van Roberto Martinez en Raskin is er voor het eerst bij. Verschaeren was mogelijk al wat langer bekend, want hij was ook vorig jaar genomineerd.

Opvolger gezocht voor Haaland

Naast De Ketelaere zijn er dus nog twee spelers van Club Brugge die deze lijst gehaald hebben: Youssouph Badji en Odilon Kossounou. Nog nooit won een Belg de Golden Boy Award. De winnaar van dit jaar volgt Haaland op op de erelijst.