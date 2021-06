🎥 Werkte Rüdiger, die Kevin De Bruyne op non-actief zette, zich tegen Frankrijk opnieuw in nesten?

Antonio Rüdiger is na zijn stevige actie op Kevin De Bruyne een man die in ons land met argusogen gevolgd wordt.

In de finale van de Champions League zorgde Antonio Rüdiger ervoor dat Kevin De Bruyne een blessure aan de oogkas opliep.

De Duitser werkte zich dinsdagavond tegen Frankrijk wellicht opnieuw in de nesten. Op beelden is te zien dat hij in de rug van Paul Pogba bijt.

Tijdens de wedstrijd zelf werd het voorval niet opgemerkt en ook de VAR greep niet in. Of dit nog een staartje zal krijgen valt af te wachten, maar de publieke opinie over Rüdiger zal het alvast zeker geen goed doen.

Waar is Rüdiger mee bezig? Hij loopt nog rond met een masker door zijn lompe actie tegen De Bruyne. Nu bijt ‘ie als een soort Suarez in de rug van Pogba. #FRA #GER #Euro2021



https://t.co/FqKn7r4pvj — Wouter Zwart NOS (@WouterZwart) June 15, 2021