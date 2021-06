'Will Still wordt snel voorgesteld als nieuwe T2 van Franse club'

Will Still werd na het vertrek van Hernan Losada hoofdtrainer van Beerschot. Enkele weken geleden werd Peter Maes echter binnengehaald als nieuwe coach.

Beerschot stelde na het vertrek van Losada assistent Still aan als hoofdtrainer. Hij bleef echter onder een contract van T2 werken en wou voor het nieuwe seizoen een volwaardig contract krijgen.

Toen Peter Maes als nieuwe coach binnengehaald werd, was er lange tijd onduidelijkheid over de positie van Still. Uiteindelijk werd zijn contract als assistent dat volgend seizoen nog liep ontbonden met wederzijds akkoord.

Volgens GVA heeft Still ondertussen een nieuwe job gevonden en wordt hij de nieuwe assistent van het Franse Stade Reims. Daar zou hij heel binnenkort voorgesteld worden aan het grote publiek.