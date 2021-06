De weg van de Rode Duivels naar Wembley vermoedelijk via Sevilla en München: deze krakers lijken hen op te wachten

De Rode Duivels staan met 6 op 6 helemaal bovenaan groep B. En dus kunnen we stilaan gaan kijken hoe een en ander zich zal gaan uitspelen de komende wedstrijden. Wat weten we nu al?

Om te beginnen: de Belgen zijn al zeker van de volgende ronde met zes punten. Bij een overwinning of een gelijkspel tegen Finland zijn ze zeker van groepswinst, bij een verlies worden ze tweede als Rusland niet wint van Denemarken of als ze héél zwaar verliezen - zelfs een derde plaats is dan nog mogelijk.

Maar toch: de kans op groepswinst is bijzonder groot geworden, het betekent ook meteen dat het meest waarschijnlijke pad richting Wembley er eentje zal zijn via Sevilla (1/8e finales) en München (1/4e finales), normaal gezien.

Sevilla, München

In de achtste finales krijgen we dan als groepswinnaar een derde uit een groep voorgeschoteld. Op dit moment is het nog koffiedik kijken uit welke groepen er een derde zal meegaan, maar het zou kunnen gaan over Zwitserland, Tsjechië, Duitsland eventueel als nummer drie uit groep F potentieel, ...

© photonews

In de kwartfinales wacht bij kwalificatie de groepswinnaar uit groep A in München. Zoals het er nu naar uitziet wordt dat Italië, tenzij die op speeldag drie verliezen van Wales. Kwartfinales tegen verrassingen als Wales, het angstzweet kan uitbreken.

Wembley

In een eventuele halve finale op Wembley volgt dan als de logica gerespecteerd wordt een duel tegen de groepswinnaar uit groep F - dat zou dan Portugal of Frankrijk moeten gaan worden. In de finale kan het andere land bekampt worden.

Een weg naar Europees goud via Finland, Duitsland, Italië, Portugal en Frankrijk? Het zou het allemaal wat epischer maken. Maar sinds 2016 weten we dat het nog alle kanten uitkan en dat er geen gemakkelijke tabelhelften zijn. We houden u op de hoogte!