Roberto Martinez komt met blessurenieuws én neemt ferme beslissing over Hazard, Witsel en De Bruyne

Roberto Martinez heeft op de persconferentie een dag na de wedstrijd tegen Denemarken flink in zijn kaarten laten kijken.

Zo zullen Axel Witsel, Kevin De Bruyne en Eden Hazard na hun invalbeurten tegen Denemarken in de volgende wedstrijd in de basis starten.

Halve basisploeg al bekend

"Ze hebben matchritme nodig en zullen aan de wedstrijd maandag beginnen", aldus Martinez. Die gaf verder ook al aan dat Thomas Vermaelen en Romelu Lukaku normaal gezien ook zeker zullen spelen.

"Ik wil niet spreken over een A-ploeg of een B-ploeg. Voor mij bestaan die niet. Vermaelen was altijd het plan, zoals Boyata tegen Rusland en Denayer tegen Denemarken ook altijd het plan was." Iedereen blaakt van gezondheid bij de Duivels overigens, behalve Nacer Chadli: "Hij kreeg een trap en we moeten bekijken hoe ernstig dat is."