Stad Mechelen bewijst geniale en iconische voetbalcommentator erg grote eer

Kent u Rik De Saedeleer nog? Domme vraag, uiteraard. De gewezen voetballer van Racing Mechelen en topcommentator krijgt nu een nieuwe grote eer.

In Mechelen zal er namelijk een plein naar hem vernoemd worden. In de nieuwe stadswijk aan het Keerdok zal dat zijn.

Op die manier zal de naam van Rik De Saedeleer voor altijd aan Mechelen verbonden zijn en blijven - een knap gebaar van de stad.

De Saedeleer zit in het collectief geheugen van menig Belg omwille van zijn episch commentaar van en over de Rode Duivels in de jaren '70, '80 en '90 onder meer.

Maar ook andere wedstrijden kon hij soms interessant maken met zijn manier van commentaar geven. De Saedeleer overleed in 2013.