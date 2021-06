Tottenham slaagt er niet in om een nieuwe trainer vast te leggen

Wie wordt volgend seizoen de trainer van Rode Duivel Toby Alderweireld? Het Tottenham-bestuur zoekt al een tijdje naar de geschikte kandidaat. Er zijn al een heel aantal trainers de revue gepasseerd, maar sommigen kozen voor een andere ploeg of wezen Tottenham simpelweg af.

De meest pijnlijke deal die afsprong, was die van Antonio Conte. De Italiaan vond dat de Spurs niet de mogelijkheden hebben om een prijs te pakken.

Nagelsmann, Rodgers, Flick, Ten Hag, Pochettino, Conte, Fonseca, Gattuso...have I missed anyone? This is beyond Spursy.