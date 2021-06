Groepsmatchen hebben mening van Dick Advocaat nog niet veranderd: "Nederland is een outsider, België een favoriet"

Dick Advocaat heeft als ex-bondscoach van zowel België als Nederland de gebeurtenissen op het EK uiteraard ook al met argusogen gevolgd. Die eerste matchen hebben zijn inschatting van beide nationale elftallen nog niet gewijzigd.

Nederland leefde atypisch zeer bescheiden naar het toernooi toe. Na een 6 op 6 tegen Oekraïne en Oostenrijk is de stemming nu al een pak optimistischer. "Ik merk enthousiasme, maar die euforie is niet nodig. Oranje heeft twee thuisduels gewonnen die je altijd moet winnen", zegt Advocaat in Het Laatste Nieuws.

Advocaat is nog altijd van mening dat de Rode Duivels een betere kans hebben om het toernooi te winnen dan Oranje. "Nederland is een outsider en België is een favoriet", klinkt het. Ziet hij de Belgen ook effectief de beker pakken? "Ze zijn samen met Frankrijk, Italië, Portugal en misschien Engeland de favoriet."

Defensie geen probleem

De meeste zorgen worden voorlopig gemaakt over de defensie. Al denkt Advocaat niet dat daar een probleem zit. "Die gasten zijn zo ervaren. Neem Jan Vertonghen, die was er onder mij al bij. En als Axel Witsel fit is, heb je al een betere restverdediging."