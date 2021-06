OFFICIEEL: Ronny Van Geneugden vindt nieuwe uitdaging in Nederland

Na de overname door de City Football Group gingen sportief directeur Ronny Van Geneugden en Lommel SK in oktober in onderling overleg uit elkaar. Sindsdien was de Limburger op zoek naar een nieuwe uitdaging. MVV stelde Van Geneugden vrijdag voor als technisch manager.

Van Geneugden ondertekende een contract voor twee seizoenen bij in Maastricht. MVV is actief in de Keuken Kampioen Divisie, het tweede niveau in Nederland. Met Manuel Angiulli, Matteo Waem en Jerome Déom zitten er drie landgenoten in de kern van MVV.

Ronny Van Geneugden reageerde op de webstek van de club op zijn aanstelling. “Een mooie uitdaging bij een mooie club”, zegt de 52-jarige in Hasselt geboren Van Geneugden over zijn komst naar MVV. “Ik woon weliswaar in Genk maar minimaal één tot twee keer per maand ben ik, samen met mijn echtgenote, in Maastricht te vinden. Lekker relaxen, wandelen, terrasje pakken, genieten van de sfeervolle mooie stad. Ik ben van kinds af aan opgegroeid met de stad Maastricht. Hierdoor kwam ik vroeg in De Geusselt en heb zodoende mijn leven lang altijd al een flinke dosis sympathie voor MVV.”

Hij heeft niet lang hoeven denken om voor MVV aan de slag te gaan: “De nieuwe wind bij de club spreekt mij zeer aan. Ook het enthousiasme van Erik Noor greep mij direct, stappen willen zetten, een stabielere club van MVV maken. Een duidelijke visie met extra aandacht voor de jeugd in de MVV Academy en het doorselecteren van de O21 naar het eerste team.”