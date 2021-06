Verliest Club Brugge een sterkhouder? Spaanse topclub aast op verdediger van de Belgische kampioen

De kans is bestaande dat Club Brugge deze zomer afscheid moet nemen van Clinton Mata. De verdediger staat namelijk in de belangstelling van Sevilla. Bij de Spaanse topclub moet Mata de vervanger worden van Jesus Navas.

Clinton Mata is al jaren één van de sterkhouders bij Club Brugge. Ook het voorbije seizoen was hij een vaste waarde in de basis van de Belgische kampioen en speelde hij 49 wedstrijden in alle competities samen. Daarin was hij goed voor één doelpunt en drie assists.

Nu zou Mata kunnen vertrekken bij Club Brugge, want volgens Het Laatste Nieuws zou Sevilla de verdediger willen binnenhalen. Het is afwachten of er een deal zal komen, want Club Brugge zou 10 miljoen euro willen voor Clinton Mata.