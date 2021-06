Dit is ons 'Team van de Speeldag' op speeldag 2 van het EK - met een Belgisch genie!

Ook op het EK gaan we elke speeldag opnieuw op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we Gulacsi, die voor de tweede keer op rij een prima wedstrijd speelde en zo voor een puntendeling van Hongarije tegen wereldkampioen Frankrijk zorgde. Verdediging Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Hanley hield met de Schotten de Engelsen op 0-0 en en passant stak hij Harry Kane in de achterzak. Dumfries scoorde opnieuw voor Nederland, Maehle toonde heel veel aanvalsdrang bij een sterk Denemarken dat meer had verdiend tegen de Rode Duivels. Middenveld Ware het niet dat ene Kevin De Bruyne na de rust met een prima invalbeurt zorgde en zo helemaal het verschil maakte. Hij krijg met Bale (2 assists), Perisic (een belangrijk doelpunt), Gosens (heerlijk voor Duitsland) en Locatelli (2 goals) heel wat ruggensteun op het middenveld. Aanval Voorin kiezen we voor Isak, die opnieuw van belang was voor Zweden en de aanleiding was naar de strafschop en Yarmolenko (1 doelpunt, 1 assist). Dat levert dan onderstaand elftal op: © AVL