Speelt Club Brugge de Supercup met enkele jongens van Club NXT?

Binnen minder dan een maand staat de Supercup tussen Club Brugge en Racing Genk op het programma. Het val nog af te wachten met welk team Philippe Clement zal kunnen aantreden.

Er zijn niet alleen de twee EK-gangers Mignolet en Vanaken die nog afwezig zouden kunnen zijn, al zijn er voorlopig niet veel meer dan uitgaande transfers te zien.

Blauwzwart nam dan ook het zekere voor het onzekere door heel wat jongens van Club NXT van vorig seizoen te laten deelnemen aan de voorbereiding.

Mathis Servais, Arne Engels, Romeo Vermant, Denzel De Roeve, Ibe Hautekiet, Lynnt Audoor, Ibrahima Fofana, Kyani Vroman en Lukas Mondele legden de voorbije dagen de medische tests van de A-kern af.

Heel veel talent dat staat de bonken op de deur van het eerste elftal. Het zou goed kunnen dat zij in de voorbereiding vaak aan bod komen en wie weet ook de Supercup spelen als de nieuwe aanwinsten van Club er niet snel komen.

Preseason testing with the big boys done right! ✔️ #ClubNXT pic.twitter.com/8012CjG9WP