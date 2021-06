Afscheidnemende Goran Pandev krijgt erehaag bij wissel tijdens Nederland vs Noord-Macedonië

De speler van Genoa kon niet scoren in zijn laatste wedstrijd, maar heeft dit tornooi toch laten zien dat hij aardige voetjes heeft.

Pandev speelde bij enkele bekende ploegen zoals: Inter Milan, Napoli en Galatasaray. Een van zijn ploegmaats van bij Inter Milan, Wesley Sneijder, was vandaag in het stadion en gaf mee aan staande ovatie bij zijn wissel.

Goran Pandev 's international career ended with a guard of honor from his #MKD teammates 👏 pic.twitter.com/uslPVFbIuJ

Classy stuff from the Netherlands as they gift Goran Pandev a personalized shirt on his 122nd and final match for his country 👏🧡 pic.twitter.com/ZsRQoe8eIg