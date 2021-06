'Kans voor drie Belgische ex-clubs om hem terug te halen? Opvallende wending in zaak Benito Raman'

Drie Belgische clubs leefden de voorbije weken en maanden op hoop wat betreft Benito Raman, die weg moest bij Schalke 04. Hoe zit het nu in de zaak?

Benito Raman leek aanvankelijk op weg naar een nieuwe club, omdat hij blijkbaar weg zou moeten bij Schalke 04.

De zaak lijkt nu een verrassende wending te nemen, want in de Duitse pers staat nu te lezen dat hij niet meer zou mogen vertrekken.

België?

Raman zelf gaf eerder al aan dat hij niet eeuwig in Duitsland zou blijven en dat hij zijn carrière wil afsluiten bij een van de clubs van zijn hart: Standard, Gent of Beerschot.

De winger is momenteel 26 en nog niet aan het einde van zijn Latijn. De vraag was dan ook of een terugkeer naar België deze zomer al een optie zou kunnen zijn - de kans is nu veel kleiner geworden.