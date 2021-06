OFFICIEEL: AA Gent legt Keniaans international vast tot 2025

Het nieuws was al langer bekend, maar maandag maakte AA Gent het dan ook officieel: met Joseph Okumu halen de Buffalo's een talentvolle Keniaan in huis.

De 24-jarige centrale verdediger ondertekende een contract voor vier seizoen in de Ghelamco Arena. De zevenvoudig Keniaans international komt over van het Zweedse IF Elfsborg.

"Joseph is een grote centrale verdediger die ook voetballend vermogen zal toevoegen aan onze defensie. Hij heeft een zeer goede verticale passing en stond niet toevallig in de belangstelling van vele clubs. Wij zijn blij dat hij voor ons gekozen heeft", reageerde Tim Matthys op de webstek van AA Gent.