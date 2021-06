Pers lyrisch over Italië en Mancini: "Het is een sprookje"

Italië heeft indruk gemaakt in de groepsfase. Roberto Mancini heeft van de Squadra Azzurri weer een te duchten geheel gemaakt. De internationale pers is dan ook lovend.

Italië heeft nu 30 wedstrijden op rij niet meer verloren en zit al aan meer dan 1000 minuten zonder tegengoal. "We zijn als een sprookje", kopt Corriere dello Sport.

La Gazzetta dello Sport ziet dan weer de inbreng van Mancini. "Hij is de grote ster. Mancini laat iedereen spelen, is de baas in de groep en evenaart het record van Pozzo. Nu naar Londen, waar we hopelijk kunnen terugkeren voor de finale.'

Oud-spits Christian Vieri is lyrisch: "Wij zijn het enige team dat echt voetbalt", stelt hij bij RAI.

"Het is een sprookje, dat laat zien dat je met hard werken ver kunt komen", schrijft Sky Italia.