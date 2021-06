Twee Champions League-winnaars bij Engelse nationale ploeg in zelfisolatie

Na het eindsignaal van Schotland-Engeland zochten ploegaamts Chilwell, Mount en Gilmour elkaar op. Die eerste twee hebben nu besloten om zich uit voorzorg te isoleren. Ze willen het risico niet lopen om de rest van de ploeg te besmetten.

Chilwell en Mount wonnen op 29 mei nog de Champions League met Chelsea tegen Manchester City. Mount gaf de assist voor de enige goal van de match van Kai Havertz.

#ENG duo Mason Mount and Ben Chilwell have gone into self-isolation as a precaution following their interaction with #SCO midfielder Billy Gilmour