'Club Brugge dicht bij nieuwe transfer: vergevorderde onderhandelingen voor snelle, Belgische winger'

Hij ligt nog twee jaar onder contract bij Club Brugge, maar mogelijk zal hij ook komend seizoen niet in actie komen op Jan Breydel.

Loïs Openda liet bij Club Brugge reeds zijn snelheid zien en ook bij Vitesse Arnhem heeft hij afgelopen seizoen indruk gemaakt.

Extra jaartje huur

Op Jan Breydel heeft hij nog een contract lopen tot 2023. De voorbije weken en maanden liet hij altijd weten dat hij openstond voor verschillende zaken.

Dat lijkt nu een verlengd verblijf in Arnhem te worden, want volgens De Telegraaf zijn Openda, Vitesse en Club Brugge in vergevorderde onderhandelingen voor een extra jaartje huur.