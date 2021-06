Eriksen mag in Serie A niet meer voetballen, maar Inter wil Deense middenvelder steunen als speler én na actieve carrière

Inter Milano FC laat Christian Eriksen niet vallen. De Deense middenvelder zal in Italië geen profvoetbal meer kunnen spelen, maar zijn club wil er alles aan doen om hem bij te staan. Ook als hij een punt moet zetten achter zijn carrière.

Inmiddels is beslist dat Christian een ICD-defibrillator moet ingeplant worden. In Italië is het echter verboden om aan topsport te doen in zo’n geval. En dat geldt dus ook voor spelers in de Serie A.

La Gazzetta dello Sport weet echter dat Inter Milano FC niet van plan is om Eriksen te laten vallen. Meer zelfs: de Milanezen zullen alles in het werk stellen om de Deen te helpen in het uittekenen van zijn toekomstplan.

Inter wil meewerken aan een transfer - lees: de Italianen gaan niet dwarsliggen over transfersommen - naar een land waar wél met zo’n defibrillator mag worden gespeeld. Voor de volledigheid: in de Jupiler Pro League is dat toegestaan.

In het andere geval wil de Italiaanse landskampioen Eriksen een extrasportieve functie binnen de club aanbieden. Eriksen heeft dan wel zelf al aangegeven dat hij wil doorgaan met profvoetbal - AFC Ajax zou zelfs al geïnformeerd hebben - maar momenteel is het koffiedik kijken of dat überhaupt wel mogelijk is.