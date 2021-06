'Tottenham Hotspur krijgt dit monsterbod binnen van rechtstreekse concurrent op... Harry Kane'

Manchester City wil Harry Kane naar het Etihad Stadium halen. En het moet gezegd: het gras krijgt de kans niet om te groeien. De Engelse landskampioen opent meteen met een monsterbod.

Volgens Sky Sports heeft Manchester City een bod van maar liefst 120 miljoen euro gedaan voor Harry Kane. En dat is niet alles. The Citizens willen zelfs Aymeric Laporte, Gabriel Jesus en Raheem Sterling - en dat zijn allerminst pottenstampers - in de deal betrekken.

Het is Kane zelf die enkele weken geleden liet weten dat hij twijfelt over zijn toekomst bij the Spurs. Vooral het gebrek aan prijzen stoort de aanvaller. Bovendien gelooft hij niet dat Tottenham de eerstkomende jaren wél opeens zal beginnen oogsten.

Onderste uit de kan

Daniel Levy is echter niet van plan om Kane te laten vertrekken. De aanvaller heeft nog een lopend contract tot medio 2024 in Londen en wil niet met slaande deuren vertrekken. De eigenaar van Tottenham staat er dan weer om bekend om wél het onderste uit de kan te halen.