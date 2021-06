Nederland weet hoe ze de Rode Duivels moeten uitschakelen: "Spelers waarvoor Ajax niet gaat aankloppen"

De nationale ploegen van de lage landen hebben op het EK in de voorronde allebei gescoord met 9 op 9.

Al zijn ze in Nederland niet bepaald onder de indruk van de prestatie van de Rode Duivels. "We weten hoe we de Belgen moeten uitschakelen. Je hebt De Bruyne, Hazard en Lukaku en voor de rest lopen er spelers rond waarvoor Ajax ook niet zou gaan aankloppen”, vertelt René van der Gijp in ‘De Oranjezomer’.

Van der Gijp ziet in Nederland veel meer potentieel. “Dat Vertonghen er niet bij was? Die is versleten. België is geen favoriet, want ze hebben maar drie topspelers. Wij hebben er meer bij Nederland.”

Ook Hazard vormt geen enkele bedreiging. “Hazard zit nog maar op 75% van zijn mogelijkheden van bij Chelsea. Dat is normaal na twee jaar amper te hebben gespeeld. Vroeger ging hij ook niet veel buitenom, maar nu dreigde hij wel maar hij ging altijd naar binnen.”