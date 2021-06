'Nieuwe poging: Anderlecht wil sterkhouder wegkapen bij Antwerp, dat in onderhandeling is'

Het is Anderlecht op de arbeidsmarkt. En daarbij komen ze ook opnieuw aankloppen bij ... Royal Antwerp FC.

Het is niet de eerste keer, maar Anderlecht zou volgens Het Nieuwsblad opnieuw gepolst hebben bij Dieumerci Mbokani.

De 35-jarige aanvaller zit momenteel nog steeds in Congo en is ook in onderhandeling met Antwerp over een nieuwe contract.

Antwerp of Anderlecht?

Toch zou ook Anderlecht opnieuw interesse tonen in de aanvaller, zeker nu Nmecha mogelijk niet zal blijven.

Het is nu de vraag wie de ervaren rot uiteindelijk zal binnenhalen, want er lijken nog veel mogelijkheden te zijn.