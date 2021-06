Proto geniet van zijn nieuwe leven en wimpelt aanbod van Belgische profclub af

Royal Excel Mouscron wil komend seizoen meteen de poort naar de Jupiler Pro League openen. En de degradant wil dat doen met een volledig vernieuwde technische staf. Al is er eentje die heeft geweigerd.

Mbo Mpenza werd een dikke week geleden voorgesteld als de nieuwe sportief directeur van Royal Excel Mouscron. En de voormalige Rode Duivel omringt zich meteen met voetbaldieren. Zo is Enzo Scifo de nieuwe coach. Maar dat is niet alles. Het is wachten tot Emile Mpenza zijn handtekening zet als assistent.

Al is het inmiddels duidelijk dat Silvio Proto niet de keeperstrainer zal worden van Les Hurlus. De voormalige doelman van RSC Anderlecht en SS Lazio heeft het aanbod afgewimpeld. “Ik geniet van mijn nieuwe leven”, aldus de Italobelg. “Ik heb eindelijk tijd voor mijn hobby’s en mijn kinderen.”