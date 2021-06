Afkoopsom voor Braziliaan is 40 miljoen euro, Anderlecht doet bod van 5 miljoen

Anderlecht zou zijn oog laten vallen hebben op de Braziliaan Matheus Martinelli van Fulminense. De 19-jarige middenvelder heeft echter een clausule in zijn contract dat bij verkoop aan een Europese ploeg een afkoopsom van 40 miljoen euro betaald moet worden.

Dat bedrag zal Anderlecht uiteraard nooit neertellen. Volgens TNT Sports heeft Anderlecht een bod klaar van 5 miljoen euro voor de Braziliaan.

Martinelli zou echter ook de interesse wekken van enkele Engelse clubs, maar een officieel bod uit de Premier League kwam er nog niet. Met de 5 miljoen euro die Anderlecht wil bieden zou Fulminense echter niet tevreden zijn, zo melden diverse Braziliaanse media.

Fluminense recusa proposta de 5 milhões de euros (R$ 30 milhões) do Anderlecht, da Bélgica, pelo volante Martinelli.



Multa do jogador é de 40 milhões de euros (R$ 240 milhões) para clubes do exterior.



🗞 UOL pic.twitter.com/F4swWJ2G5y