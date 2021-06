Anderlecht wil opnieuw gaan shoppen bij Manchester City en denkt aan 19-jarige verdediger

Anderlecht aast opnieuw op een verdediger van Manchester City. Zo zou de Belgische topclub namelijk Taylor Harwood-Bellis op haar radar hebben staan. Harwood-Bellis is een centrale verdediger.

Anderlecht kon het voorbije seizoen al Lukas Nmecha huren van Manchester City en deze deal pakte goed uit, want Nmecha werd één van de sterkhouders binnen de ploeg. Anderlecht hoopt nu hetzelfde te verwezenlijken met een verdediger.

Volgens Het Laatste Nieuws toont Anderlecht namelijk interesse in Taylor Harwood-Bellis. De centrale verdediger werd het voorbije seizoen al uitgeleend aan Blackburn en daar maakte hij een goede beurt. Het is niet duidelijk of Anderlecht hem wil huren of definitief wil kopen.