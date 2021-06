Sterkhouder van KV Oostende nog altijd in beeld bij club uit Italiaanse Serie A

Arthur Theate heeft een sterk seizoen bij KV Oostende achter de rug. Na interesse van het Franse Rennes komt hij nu ook in de Serie A in beeld.

KV Oostende kon afgelopen seizoen in de verdediging rekenen op een sterkhouder Arthur Theate. Het Franse Rennes zou al interesse getoond hebben voor een overname.

De interesse uit de Serie A was er tijdens de wintermercato al. Bologna zou dan 4,5 miljoen geboden hebben, maar dat werd geweigerd.

De Italiaanse club blijft interesse tonen in Theate. Het bod zou nu verhoogd zijn naar 6 miljoen euro als we Tuttomercatoweb mogen geloven. Eerder was al te horen dat Oostende wellicht mikt op 10 miljoen euro.

Theate speelde dinsdagavond alvast gewoon mee met KV Oostende in de oefenwedstrijd tegen derdeprovincialer Koekelare.