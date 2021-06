EK legt Rode Duivel geen windeieren: 'Franse topclubs zijn concreet en zelfs Mourinho wil hem naar Rome halen'

Dedryck Boyata doet het momenteel uitstekend op het EK. En dat zorgt voor interesse in de Rode Duivel. Vooral uit Frankrijk is de interesse concreet.

Het moet gezegd: voor de start van het EK hadden we niet verwacht dat Dedryck Boyata meteen in de basis zou starten. De verdediger van Hertha BSC kan meteen rekenen op interesse.

Volgens RMC Sport informeerden al enkele Italiaanse teams - AS Roma is de enige die al stappen heeft ondernomen - naar de verdediger, maar vooral uit Frankrijk is de interesse concreet. Zo willen Lille OSC en Olympique Lyon hem naar de Ligue 1 halen.