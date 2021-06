Duitse pers vernietigend voor Mannschaft en Löw: "Het was een onvatbaar dramatische avond"

De Mannschaft heeft op het EK nog geen onvergetelijke indruk nagelaten. Gisteren flirtten ze zelfs met de uitschakeling tegen Hongarije. De Duitse pers is dan ook vernietigend.

Het Duitse voetbal ontsnapt op een haar na aan zijn volgende blamage", aldus Bild Zeitung.

"Zo slecht, maar toch gaan we door. Het was een onvatbaar dramatische avond. We liggen eruit, dan zijn we er nog bij, dan weer eruit, en uiteindelijk eindigen we op plaats 2."

"Een magere troost: een uitschakeling na de groepsfase, zoals op het WK 2018, blijft ons bespaard. Maar we zaten er verdomme dichtbij."

Een bouwwerf

Kicker gaat nog een stap verder: "Het eerste doel is bereikt: Duitsland stoot door. Maar de beslissingen van Joachim Löw roepen vragen op, zijn Mannschaft blijft een bouwwerf."

"Nadat Duitsland in de slotfase de 2-2 gescoord had, volgde een wilde, verwarde en wankele verdediging van dat gelijkspel. Ballen werden zoals op het eerste het beste voetbalpleintje in de lucht getrapt of simpelweg naar voren gekeild. Het doel heiligde de middelen."

"De Mannschaft was al voor het EK een bouwwerf en is dat nog altijd. Zelfs van doelman Neuer straalt niet de gewoonlijke souvereiniteit uit. Speelde de tot nu toe geen enkele keer overtuigende Gnabry eigenlijk mee? Ilkay Gündogan, met zijn techniek de specialist van de kleine ruimte? Welke taak had Antonio Rüdiger? Waar was de toffe Robin Gosens van tegen Portugal?"