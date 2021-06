Racing Genk gaat shoppen bij Ajax

KRC Genk heeft zijn volgende aanwinst beet. De Limburgers maakten de komst van een speler van Ajax officieel bekend.

"KRC Genk heeft de Nederlandse middenvelder Carel Eiting (23) aangetrokken. Hij komt over van Ajax. Eiting tekende een contract voor vier seizoenen, tot de zomer van 2025", laat Genk weten op zijn website.



"Carel deed met Jong Ajax ervaring op in de eerste divisie, en zijn debuut in het eerste elftal volgde al in oktober 2016. Hij won met Ajax de dubbel en speelde in de Champions League en de Europa League. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis voor het Engelse Huddersfield. Carel speelde ook voor alle jeugdelftallen van Oranje en was belofteninternational", laat Genk verder weten.