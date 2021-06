Wat doet Pogba: blijven bij Manchester United of topnieuw transfervrij vertrekken?

Paul Pogba zit nu op het EK met Frankrijk, maar bezorgt Manchester United toch was kopzorgen.

Paul Pogba begint aan het laatste contractjaar bij Manchester United. Dat betekent dat de Franse middenvelder vanaf januari elders een contract mag tekenen om dan na het seizoen gratis en voor niets Manchester United te verlaten. Dat is het laatste wat de Engelse club wil, want dat gebeurde eerder al eens.

Pogba kwam in 2009 over van Le Havre en nog voor hij een wedstrijd kon spelen bij het A-elftal verkoos hij een gratis transfer naar Juventus in 2012. Manchester United, dat de middenvelder dan vier jaar later terugkocht voor 105 miljoen euro, zou hem dus liefst geen tweede keer op rij gratis zien vertrekken. Er werd voorlopig nog geen enkel officieel bod gedaan voor de Fransman, maar er zijn wel enkele ploegen die hem van nabij volgen.

Ongelukkig

Mino Raiola, de manager van Pogba, vertelde in december van vorig jaar dat de Fransman ongelukkig is op Old Trafford en dat hij een verandering van decor nodig heeft. Zo probeert Raiola Pogba naar de uitgang te duwen en Manchester United te doen plooien om de Fransman te laten gaan. Voor het einde van het EK moeten we waarschijnlijk geen veranderingen verwachten in deze situatie.