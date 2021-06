Courtois is klaar voor Ronaldo en co, zelfs voor de strafschoppen: "Er zelf eentje nemen? Ik trapte er al één in de winkelhaak en één bij de duiven"

Thibaut Courtois staat op scherp. De doelman weet dat de rustige periode voor hem voorbij is. In de drie eerste matchen kreeg hij amper werk, maar tegen Portugal verandert dat hoogstwaarschijnlijk. "Het is een toernooiploeg en ze weten hoe ze een EK moeten winnen", knikte hij.

En ze hebben natuurlijk Cristiano Ronaldo. "Hij is de beste voetballer ter wereld. Het is niet zo belangrijk hoe we op hem verdedigen, maar wel dat we beletten dat de bal bij hem komt", meent Courtois. "Hoe ik hem ga tegenhouden? Ik bekijk veel video’s van Cristiano. Hoe hij draait, hoe hij trapt, naar waar hij mikt. Hij is simpelweg een wereldvoetballer.”

En dat is niet het enige blokwerk dat Courtois moet doen. Als er strafschoppen komen, moet hij klaar zijn. "Ik heb de lijst van de tien meest waarschijnlijke strafschopnemers gekregen van de analist. Met hun laatste 10 à 15 penalties. Die bekijk ik allemaal en analyseer ik, ook met Matz, Simon en Erwin. Daar valt wel wat op te blokken ja, maar soms zijn het ook de details die aangeven waar een speler gaat trappen. In een match moet je op je eigen buikgevoel afgaan."

Zou hij het wagen om zelf een strafschop te trappen? “Ik heb eens op een oefentoernooi in de VS een penalty in de winkelhaak gepeerd, in de Community Shield tegen Arsenal belandde de bal bij de duiven. Ik weet dat ik een goeie trap heb. Je mag op dat moment als keeper niet denken dat je kan of gaat missen.”