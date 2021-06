OFFICIEEL: Doelpuntenmaker SK Lommel gaat aan de slag in de Eredivisie

De 19-jarige Costa Ricaanse aanvaller verlaat SK Lommel alweer na één seizoen. De City Football Group stalt Manfred Ugalde het komende seizoen in de Eredivisie, meer bepaald bij FC Twente.

In zijn eerste seizoen in Europa scoorde Manfred Ugalde elf keer in 22 competitieduels voor SK Lommel. Dat het Costa Ricaanse talent slechts één seizoen aan de Gestelsedijk zou spelen, was dan ook al langer een uitgemaakte zaak.

De volgende stap in de carrière van Ugalde loopt via Enschede. Ugalde komt komend seizoen op huurbasis uit voor FC Twente, dat vorig seizoen op de tiende plaats eindigde in de Eredivisie. Bij Twente hoopt Ugalde in de voetsporen te treden van landgenoot Bryan Ruiz. De ex-speler van AA Gent speelde tussen 2009 en 2011 voor de Tukkers. In die periode behaalde Twente een landstitel en speelde het Champions League.