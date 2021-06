Pro League bevestigt: Fans opnieuw welkom in Belgische stadions - 'Welkom terug, fans'

Goed nieuws voor de voetbalfans! De Pro League liet vrijdagmiddag weten dat er vanaf 27 juni opnieuw fans -weliswaar onder strikte voorwaarden- worden toegelaten in het stadion. Lees hier de communicatie van de Pro League.

De bepalingen uit het Ministerieel Besluit van 24 juni maken de langverwachte terugkeer van supporters in de stadions van de Pro League clubs mogelijk. Met ingang van zondag 27 juni zullen clubs voor hun wedstrijden, zowel competitie als oefenwedstrijden, opnieuw in compartimenten kunnen werken, met een maximumcapaciteit van 1/3 van hun stadion. Zowel zit- als staanplaatsen zullen toegestaan zijn, in bubbels van maximum 8 personen. Voor de zittende toeschouwer zal de mondmaskerplicht niet meer gelden eens op de vaste plaats, de supporter in de staantribune zal wel het mondmasker blijven dragen.

Deze bepalingen gelden in principe minstens de volledige maand juli en zullen dus ook van toepassing zijn voor de start van de competitie. De Pro League bekijkt met de overheden de bepalingen om vanaf 13 augustus, met gebruik van het Covid Safety Ticket, wedstrijden te kunnen organiseren zonder social distancing, dus met stadions op volle capaciteit.

In eerste instantie, tot wanneer alle bepalingen wegvallen, zullen de wedstrijden enkel toegankelijk zijn voor thuissupporters, zo kan elke club toegang verlenen voor zo veel mogelijk eigen abonnees.

De Pro League houdt er aan alle bevoegde diensten en kabinetten te bedanken voor de samenwerking van de voorbije maanden.