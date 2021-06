Romelu Lukaku, altijd de interessantste op persconferenties: "Ik keek naar The Last Dance met Michael Jordan en dacht: 'Ik ben niet alleen'"

Als Romelu spreekt, luistert iedereen. Met alle respect voor alle andere Duivels, maar Big Rom heeft altijd iets interessants te vertellen. Geen voorgekauwde koek, maar intelligente en weloverwogen antwoorden. "Of ik mijn motivatie uit kritiek haal? Ja, ik heb die extra stimulans nodig!"

Romelu, de verplichte vraag: ben jij in de vorm van je leven?

"Kijk, ik denk gewoon dat ik de stap naar het 'next level' gezet hebt. Ze spraken altijd over Lewandowski, Kane, Suarez,... als de toppers. Ik was altijd 'in goeie vorm'. De laatste twee jaar heb ik bewezen dat ik op hetzelfde niveau sta. Maar wat ik echt wou beginnen doen, was winnen. Wat ik met Inter gedaan heb, heeft me nog meer motivatie gegeven. Nu met de nationale ploeg winnen, zou me nog meer voldoening geven."

Ben je nu op je top?

"Ik weet dat ik veel progressie gemaakt heb, maar ik zoek altijd naar die kleine 'plus'. Ik wil nog een ander niveau bereiken. Het is gewoon een kwestie van werk."

Ben je klaar voor eventuele strafschoppen? Want dat hebben jullie nog nooit moeten doen.

"Weet je wat het is met mij en strafschoppen? Nu zijn ze goed, maar in het begin van mijn carrière was ik veel te slordig. Het is een kwestie van focus. Maar ik denk niet dat het zover zal komen bij ons. We hebben genoeg aanvallend geweld om het verschil vroeger te maken."

Jij wil alles spelen. Zo laat je niet veel meer over voor Benteke en Batshuayi.

"Ik kijk veel naar de NBA en American Football. Hoe die mannen - de toppers - zich voorbereiden. Ik wil ook voorbereid zijn om elke match te spelen. Ik wil op alle gebieden klaar zijn. Daarom ben ik nooit moe en kan ik elke match spelen. Ik heb daar jaren aan gewerkt. Voor de rest is het de keuze van de coach."

© photonews

Dit is het eerste toernooi waarin we denken: 'Wat er ook gebeurt, Romelu lost het wel op.' Mogen we dat zondag van jou verwachten?

"Als ik slecht speel zou ik mezelf en de ploeg teleurstellen. Ik heb de laatste twee jaar zoveel vooruitgang geboekt... Dit zijn de wedstrijden waar het om gaat. Ik ben blij om in deze situatie te zitten. Tegen Frankrijk waren we niet matuur genoeg en wilden we te veel mooi spel laten zien. En dat heeft ons 'gekloot' op het einde. Maar ja, ik weet dat ik er zal staan."

En er mag al eens een verdediger je proberen uit evenwicht te brengen met wat 'trash talk'?

"Ik denk wel dat ik dat nodig heb om dat lijntje te vinden. Provocatie, ik heb dat nodig. Maar het is voetbal, dan ga ik proberen om te winnen. Dat blijft mijn uiteindelijke doel."

Weet je, we zagen The Last Dance en moesten aan jou denken: Jordan had ook die kritiek soms nodig om hem te motiveren voor een echte topprestatie.

"(lacht) Je hebt gelijk hoor. Toen ik The Last Dance keek en Michael Jordan zijn motivatie zag, zei ik tegen mezelf: ik ben niet alleen. Ik wil niet zeggen dat ik Michael Jordan ben hé. Maar er zijn mensen die dat nodig hebben. Cristiano wil altijd de beste zijn, Mbappé wil 'the next guy' zijn. Ik heb die prikkel nodig om mezelf te pushen. Maar ook die concurrentie van buitenaf hé. Als iemand zegt dat iemand anders beter is, zeg ik ook: 'wacht, ik zal het even bewijzen'."

Als we je zo horen... Cristiano zit aan 178 interlands, je bent er nog maar 28...

"Dat zijn indrukwekkende cijfers. Als je hem de laatste seizoenen bezig ziet op zijn 36ste. Pff, dan weet je waarom hij al zo lang op dat niveau zit. Hij is de speler waarop je kan rekenen."

Het einde is nog niet in zicht voor jou toch?

"Er is volgend jaar een WK hé. Daar hebben we ook iets te doen."