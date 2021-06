Dit is ons 'Team van de Speeldag' op speeldag 3 van het EK - met Rode Duivel

Ook op het EK gaan we elke speeldag opnieuw op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we Hradecky, die niet voor het eerst op dit toernooi erger voorkwam voor de Finnen tegen oppermachtige Rode Duivels. Verdediging Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. Maehle bekroonde een prima wedstrijd met een doelpunt, Dragovic was heel sterk achterin bij Oostenrijk en hield een belangrijke clean sheet en Nego was sterk voor de Hongaren. Middenveld Kevin De Bruyne was meesterlijk voor de Rode Duivels - alweer. En toch moet hij plaats ruimen voor Modric (1 goal, 1 assist), Forsberg (2 goals), Wijnaldum (2 goals) en Shaqiri (2 goals) die allen van groot belang waren voor hun land. Aanval Voorin kiezen we voor de alweer scorende Lukaku, de eveneens scorende Sarabia en de twee keer scorende Benzema - al hadden ook Lewandowski, Depay en Chiesa niet misstaan bijvoorbeeld. Dat levert dan onderstaand elftal op:

