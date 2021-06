Oefenduels: Standard verliest in eigen huis van amateurclub, Cercle Brugge gelijk tegen Franse tweedeklasser

Standard heeft zaterdag geen al te beste beurt gemaakt. Akkoord, het ging maar om een oefenduel, maar met 1-3 de boot ingaan tegen een ploeg uit Derde Amateur is niet niets. Cercle Brugge speelde op bezoek bij Duinkerke dan weer 1-1 gelijk.

Mbaye Leye liet Balikwisha, die steeds nadrukkelijker in verband wordt gebracht met Club Brugge, in de basis starten. Veel maakte de kwieke aanvaller niet klaar tegen Union Rochefortoise. Meer nog, de ploeg uit Derde Amateur kwam al vroeg op voorsprong. Uiteindelijk eindigde de partij op 1-3 in het voordeel voor de amateurclub. Voor Standard was Klauss trefzeker vanop de strafschopstip.

Cercle Brugge oefende zaterdag in en tegen Duinkerke. Het was Kevin Hoggas die scoorde voor de Vereniging. Duinkerke eindigde afgelopen seizoen op een zestiende plaats in de Franse Ligue 2.