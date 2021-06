Speler uit Koeweit heeft zeer opvallend record beet voor zijn nationale ploeg en doet zo beter dan ex-speler van Anderlecht

Bader Al-Mutawa heeft geschiedenis geschreven. De voetballer uit Koeweit heeft namelijk 185 wedstrijden voor de nationale ploeg gespeeld. Het is een nieuw record, want Ahmed Hassan, ex-Anderlecht, staat op de tweede plaats met 184 wedstrijden.

Ahmed Hassan speelde namelijk 184 wedstrijden voor Egypte. Hassan heeft een link met de Belgische competitie, want de middenvelder kwam in het verleden onder meer uit voor Anderlecht. De aanvallende middenvelder scoorde 25 doelpunten en gaf 10 assists in 85 wedstrijden voor de Belgische club.