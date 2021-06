Transfernieuws en Transfergeruchten 26/06: Moreno Durán - de Souza Costa

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

OFFICIEEL: KV Mechelen huurt jonge Braziliaanse middenvelder van Lommel (oftewel van City Football Group)

Na het binnenhalen van Gouet heeft KVM een nieuwe versterking voor het middenveld beet. In Lommel kon het hiervoor zowaar terecht. Mechelen gaat Vinicius Souza een jaartje huren van de Limburgers. Vinicius Souza is een 22-jarige Braziliaanse middenvelder. (Lees meer)

Na jaartje Lommel belandt Man City-speler op huurbasis in Kortrijk: Kerels halen met Colombiaan meerwaarde binnen

Na de overname door de City Football Group stalde Man City al enkele voetbaltalenten in Lommel. Dat is ook Kortrijk opgevallen. Bij KVK waren ze gecharmeerd door de prestaties van Marlos Moreno het voorbije seizoen. De Colombiaan zal nu in Kortrijk op huurbasis gaan spelen. (Lees meer)