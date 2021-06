OFFICIEEL: KV Mechelen huurt jonge Braziliaanse middenvelder van Lommel (oftewel van City Football Group)

Na het binnenhalen van Gouet heeft KVM een nieuwe versterking voor het middenveld beet. In Lommel kon het hiervoor zowaar terecht. Mechelen gaat Vinicius Souza een jaartje huren van de Limburgers. Vinicius Souza is een 22-jarige Braziliaanse middenvelder.

Zijn volledige naam is Vinicius de Souza Costa. In eigen land werd hij opgeleid door de Braziliaanse topclub Flamengo. Souza schopte het daar ook tot de A-kern, tot de City Football Group hem naar Europa haalde. Het legde hem in oktober 2020 vast om bij Lommel te gaan voetballen.

Souza tekende meteen een contract tot 2025. Dat wil echter niet noodzakelijk zeggen dat hij ook zolang aan de Gestelsedijk blijft. Met KV Mechelen werd een overeenkomst bereikt om hem een jaar te huren. "Vinicius is een stevige kerel met veel techniek en duelkracht. Hij vult ons team verder aan,” stelt sportief directeur Tom Caluwe op de site van KVM.

2ļøāƒ£0ļøāƒ£2ļøāƒ£2ļøāƒ£ I Vinicius Souza komt een jaartje voor Geel & Rood spelen šŸ˜



Bem-vindo, Vinicius šŸ‡§šŸ‡·



Meer info vind je op onze website.#nomatterwhat — KV Mechelen (@kvmechelen) June 26, 2021

"We zijn blij dat we deze polyvalente speler in onze rangen hebben voor komend seizoen", vervolgt Caluwe. ""Vanaf ik wist van de interesse van KV Mechelen, heb ik meteen met mijn begeleider Joao Carlos (ex-Lokeren en ex-Genk) gebeld", reageert de speler. "Joao vertelde niks dan goeds over deze club. Vooral over de fans. Ik kom van Flamengo, he. Dus ik speel graag voor zo’n vurig publiek."