Transfernieuws en Transfergeruchten 27/06: Kompany - Praet - Alonso - Harwood-Bellis

De geruchten en officiƫle deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Derde keer, goede keer? 'Arsenal ziet in Dennis Praet ideaal profiel en doet nieuwe poging om Rode Duivel te strikken'

Is Dennis Praet van plan om andere oorden op te zoeken? Dan kan Arsenal wel eens een uitweg bieden. Het is niet voor het eerst dat het interesse toont in de Belgische middenvelder. In het verleden werd Praet tweemaal aan 'The Gunners' gelinkt, zonder resultaat. Derde keer, goede keer? (Lees meer)