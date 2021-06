Derde keer, goede keer? 'Arsenal ziet in Dennis Praet ideaal profiel en doet nieuwe poging om Rode Duivel te strikken'

Is Dennis Praet van plan om andere oorden op te zoeken? Dan kan Arsenal wel eens een uitweg bieden. Het is niet voor het eerst dat het interesse toont in de Belgische middenvelder. In het verleden werd Praet tweemaal aan 'The Gunners' gelinkt, zonder resultaat. Derde keer, goede keer?

Dennis Praet ligt nog drie jaar onder contract bij Leicester City, maar onder Brendan Rodgers is de Rode Duivel gezakt in de hiërarchie en zijn de speelkansen fel verminderd. Praet uitte daar reedds eerder zijn frustratie over. Zowel hijzelf als Leicester zouden open staan voor een vertrek volgens Football London. Leicester zou dan wel een bedrag willen ontvangen dat in de buurt komt van wat het twee jaar geleden voor Praet betaalde aan Sampdoria. Arsenal, dat onder managers Arsène Wenger en Unai Emery al eens interesse toonde in Praet, zou in de Belg een ideaal profiel zien. Mikel Arteta is immers nog op zoek naar een creatieve middenvelder. Duo Praet - Lokonga op middenveld? Uitkijken of het nu wel tot een overeenkomst kan komen tussen Arsenal en Praet. Zoja, dan is de kans aanzienlijk dat twee ex-spelers van Anderlecht daar het middenveld gaan bevolken. Zoals bekend staat Arsenal al een tijdje op het punt om Sambi Lokonga van Anderlecht over te nemen.