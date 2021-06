🎥 Cercle Brugge speelt gelijk in eerste oefenduel van het seizoen: "Er zijn nog heel wat posities in te vullen"

Cercle Brugge heeft een stage van twee weken afgesloten tegen USL Duinkerke, een ploeg uit de Franse Ligue 2.

Cercle speelde 1-1 gelijk tegen de middenmoter uit de Franse tweede klasse. Na enkele onderlinge partijtjes was het nog maar de eerste wedstrijd van Cercle tegen een volwaardige tegenstander. Het doelpunt kwam er na een afgeweken kopbal van Kevin Hoggas.

"Het is leuk om opnieuw een tegenstander te hebben na twee lastige trainingsweken. Het is belangrijk dat er nu door veel jongens minuten gemaakt zijn en we er fysiek zullen staan", klinkt het bij Cercle-speler Arne Cassaert.

Trainer Yves Vanderhaeghe was gematigd positief na de draw tegen Duinkerke. "De groep geeft zich op elke training voor de volle 100 procent. Ze waren nu misschien niet heel fris meer maar dat is niet onlogisch na twee zware weken. In het voetbal moet je dan niet altijd de beste zijn, soms ook de slimste. We mogen tevreden zijn na deze twee werkweken", vertelt hij.

Maar de kern van Cercle is zeker nog niet klaar voor volgend seizoen meent de trainer. "Er moeten nog wat posities ingevuld worden en we hopen dat dat vanaf volgende week kan gebeuren", besluit hij mysterieus.