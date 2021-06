🎥 Bekijk de zeven doelpunten van KV Mechelen in eerste oefenmatch: vooral De Camargo vond vlot de weg naar doel

Waarin De Camargo wel verschilde van de andere doelpuntenmakers van Malinwa: hij was de enige die tweemaal de netten deed trillen. Op social media zijn al de doelpunten van KV Mechelen te bekijken in een filmpje van een minuutje. Zo zijn de supporters die de match niet zagen snel weer bij.

De Camargo vond dus tweemaal de weg naar doel. Andere doelpuntenmakers waren Engvall, Kaya, De Bie, Hairemans en Schoofs. Op het einde lukte Dehond wel nog een eerredder voor Overijse, zodat de wedstrijd eindigde op 1-7.

