Haaland in de clinch met Griekse krant: "Jullie zijn vergeten te melden dat het fake news is"

De Noorse spits van Borussia Dortmund wordt namelijk door het Griekse blad Sportime beticht van een wel heel luxueus avondje te hebben doorgebracht op vakantie in Mykonos, een grieks eiland.

Zo zou hij tijdens een zes uur durend diner een rekening van 500.000 euro hebben betaald en bovendien nog 30.000 euro fooi hebben achtergelaten voor het personeel. Het restaurant in kwestie heeft dus een gouden avond achter de rug.

Maar de 20-jarige Noor ontkent het hele verhaal en doet het af als fake news. In alle ironie zet hij er nog achter dat ze waarschijnlijk het hoofdgerecht er zijn vergeten bij op te tellen.

...I think they forgot the main courses🤡🤦🏼‍♂️ Fake news https://t.co/sCYhKHCCzQ